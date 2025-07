Südkoreas Handelsminister fordert nationalen Konsens für Zolldeal mit USA

Photo : YONHAP News

Handelsminister Yeo Han-koo sieht die Zollverhandlungen mit den USA in der entscheidenden Phase.Mit weniger als 20 Tagen bis zu der von den USA angekündigten Verhängung von 25 Prozent Zöllen am 1. August sei es an der Zeit für richtige Verhandlungen, um in eine „Landezone“ zu kommen. Man müsste sich zugleich auf Verhandlungen für ein „Geben und Nehmen“ vorbereiten, sagte Yeo am Montag.Es sei ein nationaler Konsens darüber notwendig, inwieweit Südkorea den Forderungen der USA nach einem Abbau deren Handelsdefizits und der Abschaffung seiner nichttarifären Handelshemmnisse nachkommen könnte, sagte Yeo.Der Beamte wies auf eine große Entschlossenheit der USA für eine strukturelle Verringerung der Handelsdefizite mit Südkorea und weiteren Ländern hin. Dies würde Verbesserungen bedeuten, was Südkoreas Investitionen und Käufe in den USA sowie Regulierungen und Institutionen anbelange, die Schranken für US-Exporte nach Südkorea zu sein schienen.Laut Berichten zählen die Zulassung von US-Rindfleisch von älteren Tieren ab 30 Monaten, größere Reisimporte und eine Deregulierung für gentechnisch veränderte Agrarprodukte zu den Forderungen der USA in der Landwirtschaft.