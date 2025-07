Alle beurlaubten Medizinstudierenden wollen zurückkehren

Photo : YONHAP News

Alle im Zuge des Streits zwischen Ärzteschaft und Regierung beurlaubten Medizinstudierenden wollen an ihre Hochschulen zurückkehren.Dies erklärte eine Interessenvertretung der Medizinstudierenden auf einer dringlich einberufenen Pressekonferenz am Samstag. Die Pressekonferenz wurde gemeinsam mit dem parlamentarischen Bildungsausschuss und dem Ausschuss für Gesundheit und Wohlfahrt sowie der Ärztekammer KMA veranstaltet.Die Rückkehr kündigte die Studentenvereinigung rund 17 Monate nach einer kollektiven Beurlaubung im vergangenen Jahr an. Dazu hatten sich die Studierenden aus Protest gegen die von der Vorgängerregierung beschlossene Aufstockung der Zahl der Medizinstudienplätze um 2.000 entschlossen.Das Bildungsministerium begrüßte die Erklärung der Studierendenvereinigung.Zugleich wies das Ressort auf die Notwendigkeit hin, dass die betreffenden Universitäten und die zuständigen Ministerien über einen konkreten Zeitplan und die Art und Weise eingehend diskutieren müssten. Dabei müssten der akademische Kalender und die Besonderheiten jeder Hochschule berücksichtigt werden, hieß es.