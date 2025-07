Erklärung von ASEAN-Regionalforum enthält Besorgnis über Nordkoreas Raketentests

Photo : YONHAP News

Die Teilnehmer des diesjährigen ASEAN-Regionalforums (ARF) haben Besorgnis über Nordkoreas Raketentests zum Ausdruck gebracht.Im Anschluss an das ARF-Außenministertreffen am Freitag im malaysischen Kuala Lumpur wurde eine Erklärung des Vorsitzenden veröffentlicht.Bei dem Treffen sei demnach die Wichtigkeit der Wiederaufnahme eines friedlichen Dialogs zwischen den beteiligten Parteien unterstrichen worden. Dadurch sollten dauerhafter Frieden und Stabilität auf einer denuklearisierten koreanischen Halbinsel verwirklicht werden.Auch hieß es, dass Nordkorea aufgefordert worden sei, sich vollständig an alle einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu halten. Aufmerksamkeit richte sich auf die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Herbeiführung der vollständigen Denuklearisierung (CD) der koreanischen Halbinsel.Es handelt sich um eine im Vergleich zu den Erklärungen der Vorjahre abgeschwächte Formulierung. In den letzten drei Jahren war eine „vollständige, überprüfbare und unumkehrbare Denuklearisierung“ (CVID) gefordert worden.Nordkorea lehnt das Konzept des CVID ab. Offenbar wurde die politische Ausrichtung der neuen Regierung in Südkorea berücksichtigt und daher in diesem Jahr stattdessen nur eine vollständige Denuklearisierung gefordert. Seoul strebt nach einer Verbesserung der Beziehungen, um substantielle Fortschritte in der nordkoreanischen Nuklearfrage erzielen zu können.ARF ist das einzige multilaterale Beratungsgremium zur Sicherheit in der Region, an dem Nordkorea beteiligt ist. Nordkorea blieb jedoch dem diesjährigen Treffen fern. Mit dem Gastgeber Malaysia hatte Nordkorea vor einigen Jahren seine diplomatischen Beziehungen abgebrochen.