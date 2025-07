CNN: Südkorea mittlerweile wichtiger Waffenlieferant für US-Verbündete

Photo : YONHAP News

Der US-amerikanische Nachrichtensender CNN hat Südkoreas Rolle als führender Waffenexporteur hervorgehoben.Der Senderberichtete am Samstag (Ortszeit), dass Südkorea zu einem Schlüssellieferanten von Waffen für die Verbündeten geworden sei. Genannt wurden die Rüstungsexporte an Polen und Analysen von Denkfabriken.Südkorea komme bei den Verbündeten immer häufiger als Alternative in Betracht, da die Vorräte der USA aufgrund stetiger Waffenlieferungen an Israel und die Ukraine erschöpft seien.Laut einem Bericht des Stockholmer Instituts für Internationale Friedensforschung (SIPRI) aus dem Jahr 2024 entwickelte sich Südkorea in den vergangenen fünf Jahren zum zehntgrößten Waffenexporteur der Welt.CNN wies außerdem auf den Schiffbau als besondere militärisch-industrielle Stärke Südkoreas hin. Die USA hätten bereits Verträge mit südkoreanischen Werften über die Wartung von Versorgungsschiffen der Marine geschlossen.