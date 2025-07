Südkoreas Militär: Nordkorea lieferte bisher 28.000 Container mit Munition und Waffen an Russland

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Einschätzung des südkoreanischen Militärs bislang etwa zwölf Millionen Artilleriegeschosse an Russland geliefert.Laut vom Verteidigungsnachrichtendienst DIA des Verteidigungsministeriums vorgelegten Daten wird vermutet, dass Nordkorea bislang etwa 28.000 Container mit Artilleriegranaten und Waffen nach Russland befördert hatte.Sollten die Lieferungen in Einzelgeschosse mit einem Kaliber von 152 mm umgerechnet werden, dürfte die Zahl der gelieferten Geschosse mehr als zwölf Millionen betragen haben, hieß es.Unterdessen ging der Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, in einem Interview mit Bloomberg am Freitag (Ortszeit) davon aus, dass etwa 40 Prozent der Munition des russischen Militärs im Krieg gegen die Ukraine aus Nordkorea stammen.Etwa 60 Prozent der Verluste, die die ukrainischen Nachrichtentruppen in den letzten drei Monaten erlitten hätten, würden auf Beschuss mit nordkoreanischen Waffen zurückgeführt, hieß es.