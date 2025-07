Zwangsvorführung von Ex-Präsident Yoon gescheitert

Photo : YONHAP News

Ermittler haben vergeblich versucht, Ex-Präsident Yoon Suk Yeol zwangsweise vorzuführen.Das Team um Sonderstaatsanwalt Cho Eun-suk versuchte am Montag im Zuge seiner Ermittlungen zu den Vorwürfen des Hochverrats und des Landesverrats im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts eine Zwangsverführung.Zu dieser Maßnahme griff das Team, nachdem Yoon angekündigt hatte, einer Vorladung nicht nachzukommen. Er war aufgefordert worden, gestern um 14 Uhr zu erscheinen.Daraufhin bat das Team die Untersuchungshaftanstalt Seoul erneut um eine Kooperation, damit Yoon zwangsweise ins Büro des Teams gebracht werden kann. Die Anstalt, in der Yoon in Untersuchungshaft sitzt, teilte jedoch mit, dass dies kaum umgesetzt werden könne.Yoon weigere sich, seine Zelle zu verlassen. Weil er ein ehemaliger Präsident sei, sei es kaum möglich, Zwangsgewalt anzuwenden, hieß es zur Begründung.Das Team forderte nach eigenen Angaben demnach, am heutigen Dienstag um 14 Uhr Yoon in seinen Vernehmungsraum am Sitz der Oberstaatsanwaltschaft Seoul zu bringen.