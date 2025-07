Südkoreanisches Forschungsschiff sucht im Westpazifik nach seltenen Erden

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanisches Forschungsschiff wird im Westpazifik nach Lagerstätten von seltenen Erden in der Tiefsee suchen.Hierfür sei die Tamhae 3 am Montag im Hafen von Jinhae abgefahren, teilte das Korea-Institut für Geowissenschaft und Mineralressourcen mit.Es handele sich um ein Projekt zur Erkundung von seltenen Erden am Meeresboden. Die Tamhae 3 ist das erste in Südkorea gebaute Forschungsschiff für die physische Erkundung von Bodenschätzen und hat eine Verdrängung von 6.000 Tonnen.Das Schiff verfügt über modernste Ausstattung von Weltklasse. Mit den Geräten an Bord kann die Verteilung von Bodenschätzen mittels elastischer Wellen dreidimensional dargestellt werden.Seltene Erden am Meeresboden können leicht gefördert werden, da sie im oberen Bereich mariner Sedimente bis zu einer Tiefe von zehn Metern lagern. Sie bieten außerdem eine hohe Wirtschaftlichkeit. Grund ist ein hoher Anteil schwerer Seltenerdelemente, der durchschnittlich mindestens zweimal so hoch wie bei seltenen Erden an Land ist.Seltene Erden werden beispielsweise für Elektroautos und Halbleiter gebraucht. Das Wachstum dieser Spitzenindustrien treibt die Nachfrage nach seltenen Erden an. Den Großteil davon baut China ab.