Blackpink führen zum dritten Mal Spotify-Charts an

Photo : YONHAP News

Blackpink haben mit ihrem neuen Song „JUMP“ den ersten Platz der globalen Charts der Audio-Streamingplattform Spotify erobert.Nach Angaben ihrer Agentur YG Entertainment am Montag setzte sich das Lied an die Spitze der Hitliste „Daily Top Songs Global“.Die vierköpfige Girlgroup konnte damit als erste K-Pop-Band bereits zum dritten Mal die Chartspitze erobern. Zuvor war ihnen dies im Jahr 2022 mit „Pink Venom“ und „Shut Down“ gelungen.„JUMP“ wurde in den zwei Tagen nach der Veröffentlichung am 11. Juli über 13,09 Millionen Mal gestreamt. Das Lied führt auch die iTunes Top Song Charts in 60 Ländern an.Blackpink beendeten am Samstag und Sonntag ihre Konzerte im SoFi Stadium in Los Angeles. Dort waren sie im Rahmen ihrer Welttournee „DEADLINE“ zu Gast.Laut ihrer Agentur konnten Blackpink als erste Girlgroup in der Welt alle Karten für zwei aufeinanderfolgende Auftritte im SoFi Stadium verkaufen. Mit 100.000 Zuschauern sei zudem ein Zuschauerrekord aufgestellt worden.