Samsung Electronics im Weltmarkt für Smartphones weiter führend

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im zweiten Quartal seine Spitzenposition im Weltmarkt für Smartphones verteidigt.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Canalys am Dienstag erreichte der koreanische Hersteller in dem Zeitraum einen Anteil von 19 Prozent an den weltweiten Smartphone-Lieferungen. Apple folgte mit 16 Prozent Anteil, Xiaomi mit 15 Prozent.Samsung verzeichnete ein jährliches Wachstum von drei Prozent, während Apple einen Rückgang von zwei Prozent verbuchte. Bei Xiaomi blieb das Wachstum unverändert.Canalys stellte fest, dass Samsung dank der Verkäufe der günstigen Galaxy A-Modelle seine Spitzenposition verteidigt habe.Das Volumen des globalen Smartphone-Marktes schrumpfte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um ein Prozent. Damit wurde erstmals seit sechs Quartalen ein Rückgang verbucht.Canalys führte den leichten Rückgang der Lieferungen darauf zurück, dass die Lieferanten inmitten einer moderaten Erholung der Verbraucherstimmung und makroökonomischen Unsicherheit in der Welt stabile Ergebnisse erzielten.