Direktflüge zwischen Moskau und Pjöngjang ab 27. Juli

Photo : YONHAP News

Eine direkte Flugverbindung zwischen Moskau und Pjöngjang wird am 27. Juli aufgenommen.Wie das russische Verkehrsministerium am Montag bekannt gab, werde die russische Fluggesellschaft Nordwind Airlines ab dem Tag Passagierflüge auf dieser Strecke anbieten. Es werde die erste direkte Flugverbindung zwischen den Hauptstädten Russlands und Nordkoreas sein.Die Flugdauer werde rund acht Stunden betragen, hieß es.Zwischen beiden Ländern besteht derzeit nur eine Flugverbindung, und zwar zwischen Wladiwostok in der Region Primorje und Pjöngjang.Seit der Unterzeichnung des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft im vergangenen Jahr arbeiten beide Staaten auch im Verkehrsbereich verstärkt zusammen.Der russische Außenminister Sergej Lawrow kündigte nach seinem Besuch im nordkoreanischen Wonsan in der Vorwoche an, dass auch die Seewege zwischen beiden Ländern wiederhergestellt würden.