Südkoreanisches Team für World University Games nach Deutschland aufgebrochen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Team für die World University Games 2025 ist nach Deutschland aufgebrochen.Die Gruppe flog am Montag am Flughafen Incheon ab, um an den Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games teilzunehmen.Getrennt davon reiste eine Gruppe von Teilnehmenden für die Sportarten Volleyball, Schwimmen und Wasserspringen nach Berlin ab, weil die Wettkämpfe dieser Sportarten dort stattfinden.Südkorea wird bei den Wettkämpfen mit einem 311-köpfigen Team vertreten sein. 225 Athletinnen und Athleten aus dem Land werden in 13 Sportarten starten. Das Land will seinen dritten Platz in der Gesamtwertung verteidigen.Die World University Games an Rhein und Ruhr werden mit einer Eröffnungsfeier am 16. Juli in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg beginnen und am 27. Juli zu Ende gehen.