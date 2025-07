„Golden“ aus „KPop Demon Hunters“ klettert auf Platz sechs in Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Der Song „Golden“ aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ hat es erstmals unter die Top 10 der wichtigsten Single-Charts der USA geschafft.Nach Angaben von „Billboard“ über die neuesten Charts am Montag (Ortszeit) kletterte „Golden“ gegenüber der Vorwoche um 17 Ränge auf Platz sechs der Billboard Hot 100.„Golden“, ein Song der in dem Film auftauchenden Girlgroup Huntr/x, eroberte zudem die Hitlisten Billboard Global ausschließlich der USA und Billboard Global 200.Laut dem US-Magazin ist es das erste Mal seit der Einführung beider Charts im Jahr 2020, dass ein fiktiver Künstler diese Hitlisten anführt.Der von drei Mitgliedern der Girlgroup Twice gesungene Filmsong „Takedown“ stieg auf Platz 86 in die Billboard Hot 100 ein. Es ist das erste Mal, dass einzelne Twice-Mitglieder den Einzug in diese Hitliste schafften.