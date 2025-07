Präsident Lee verschickt Einladungen für APEC-Gipfel

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat die Einladungen für das Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Gyeongju verschickt.Das gab seine Sprecherin Kang Yu-jung am Dienstag bekannt.Präsident Lee habe in seinem Einladungsschreiben gelobt, dass die APEC in den letzten über 30 Jahren zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum und Wohlstand in der asiatisch-pazifischen Region beigetragen habe, hieß es.Er schrieb, dass beim diesjährigen Gipfel zum Thema „Schaffung einer nachhaltigen Zukunft“ Maßnahmen für eine stärkere Konnektivität in der Region, Fortschritte bei der digitalen Innovation und Wohlstandsförderung erörtert würden. Er hoffe, dass diese Diskussionen durch das Gipfeltreffen Früchte tragen würden.Nach weiteren Angaben der Sprecherin wird Südkorea in der letzten Oktoberwoche ein Treffen von hochrangigen Beamten der APEC und ein gemeinsames Treffen der Außen- und Handelsminister abhalten, um die Vorbereitungen für den Gipfel voranzutreiben. Auch seien verschiedene Veranstaltungen von Wirtschaftsvertretern, darunter ein CEO-Summit des APEC-Wirtschaftsbeirats, vorgesehen.Der APEC-Gipfel ist am 31. Oktober und 1. November geplant.