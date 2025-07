Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag erneut zulegen können.Der Kospi rückte um 0,41 Prozent auf 3.215,28 Zähler vor.US-Präsident Trump habe bereits einen Zollbrief an Südkorea geschickt, wonach ab dem 1. August 25 Prozent Zoll auf Einfuhren aufgeschlagen werden. Dies sei bereits in den Kursen berücksichtigt, die neue Zollankündigung habe daher keine neue Unruhe verursacht, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.