Wettbewerb Taekwondo Hanmadang in Kalifornien beginnt Donnerstag

Photo : KBS News

Der internationale Taekwondo-Wettbewerb World Taekwondo Hanmadang findet diese Woche im US-Bundesstaat Kalifornien statt.Laut dem Veranstalter Kukkiwon, Welt-Taekwondo-Hauptquartier, wird die Veranstaltung vom 17. bis 19. Juli im Anaheim Convention Center abgehalten. Über 2.000 Taekwondo-Athleten aus 32 Ländern würden in 153 Wettkämpfen in 15 Disziplinen antreten.Das World Taekwondo Hanmadang wurde 1992 erstmals veranstaltet. Ziel ist die Förderung der vielfältigen Werte des Taekwondo, darunter der Formenlauf Pumsae, indem auf die Konzentration auf Kampfdisziplinen verzichtet wird.Die 30. Auflage in den USA soll auch zur Belebung der koreanischen Kampfkunst in dem Land beitragen. Es ist das erste Mal seit 2008, dass der Wettbewerb in den USA ausgetragen wird.Kukkiwon hat die Veranstaltung außer 2002, 2020, 2021 und 2022 jährlich abgehalten.