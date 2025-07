UNESCO-Welterbekomitee tagt 2026 in Busan

Photo : YONHAP News

Die nächstjährige Sitzung des Welterbekomitees der UNESCO findet in Busan statt.Das Gremium bestimmte auf seiner diesjährigen Sitzung am Dienstag (Ortszeit) in Paris Südkorea zum Gastgeber seiner 48. Sitzung im Jahr 2026.Es ist das erste Mal, dass das UNESCO-Welterbekomitee in Südkorea zusammentritt.Die jährliche Tagung des Welterbekomitees stellt die wichtigste internationale Veranstaltung zur Beratung über das Welterbe dar. Das Gremium entscheidet über Neuaufnahmen in die Welterbeliste, die einen außergewöhnlichen universellen Wert (OUV) haben, der für die gesamte Menschheit geschützt werden soll. Auch werden die Bewahrung und der Schutz der Welterbestätten erörtert.Das Komitee trat 1977 in Paris zum ersten Mal zusammen. In Asien tagte das Gremium 1994 in Phuket (Thailand), 1998 in Kyoto (Japan) und 2004 in Suzhou (China).In Südkorea wird 38 Jahre nach dessen Beitritt zur UNESCO-Welterbekonvention im Jahr 1988 das Welterbekomitee tagen. Die Behörde für Nationales Erbe und die Stadt Busan erwägen, die Sitzung vom 19. bis 29. Juli nächsten Jahres zu veranstalten.