Fußball: Südkorea verpasst nach Niederlage gegen Japan ostasiatischen Titel

Photo : YONHAP News

Südkorea hat sich im Fußball nicht zum Ostasienmeister krönen können.Bei der EAFF E-1 Football Championship 2025 verlor die südkoreanische Nationalmannschaft am Dienstag im südkoreanischen Yongin ihre letzte Partie gegen Japan mit 0:1.Südkorea wurde mit zwei Siegen und einer Niederlage (sechs Punkte) Zweiter hinter Japan, das drei Siege (neun Punkte) verbuchte. Südkorea konnte damit nicht wie erhofft, seinen sechsten Titel gewinnen.Japan hingegen konnte den Titel verteidigen und ist nun insgesamt zum dritten Mal Ostasienmeister.Für Südkorea war es außerdem die dritte Niederlage in Folge in einem Länderspiel gegen Japan. Im März 2021 wurde ein Testspiel verloren, auch bei der letzten Ostasienmeisterschaft im Juli 2022 hatte Südkorea gegen den Nachbarn verloren.Insgesamt bleibt die Bilanz gegen Japan mit 42 Siegen, 23 Unentschieden und 17 Niederlagen aber positiv. In den letzten zehn Partien schnitt Südkorea jedoch mit zwei Siegen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen schlechter ab.