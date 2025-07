Südkorea will Fahrplan für Aufnahme in MSCI-Index entwickelter Märkte erstellen

Photo : YONHAP News

Südkorea will sich erneut um die Aufnahme seiner Börse in den MSCI-Index der entwickelten Märkte (DM) bemühen.Das Finanzministerium bildete hierfür zusammen mit der Finanzdienstekommission, der Finanzaufsicht und der Zentralbank eine Taskforce. Die Arbeitsgruppe trat am Dienstag erstmals zusammen.Das Finanzministerium teilte anschließend die Entscheidung mit, noch im laufenden Jahr einen umfassenden Plan dazu auszuarbeiten, welche Verbesserungen für die Indexaufnahme vorgenommen werden müssen.Der MSCI-Index der entwickelten Märkte ist ein globaler Aktienindex, der von MSCI, einer Tochter des US-Investmentbanking- und Wertpapierunternehmens Morgan Stanley, veröffentlicht wird. Es ist ein führender Index, auf den sich Anleger weltweit bei ihren Investitionsentscheidungen stützen.Die südkoreanische Börse war 2008 auf die Beobachtungsliste für eine Aufnahme in diesen Index gesetzt worden. Aufgrund eines unzureichenden Marktzugangs wurde noch keine Aufnahme beschlossen. Im Jahr 2014 wurde sie zudem von der Beobachtungsliste genommen. Seit über zehn Jahren ist Südkorea im Index der Schwellenmärkte vertreten.Die Sitzungsteilnehmer kamen darin überein, dass alle einschlägigen Bereiche, darunter Devisenhandel und Investitionssysteme, überprüft und Verbesserungen vorgenommen werden müssten, damit eine Aufnahme in den einflussreichen Index gelingen kann.