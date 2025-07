Delegation russischen Ministeriums für Notfallsituationen besucht Nordkorea

Photo : AP / Yonhap News

Eine Delegation des russischen Ministeriums für Notfallsituationen ist zu einem Besuch nach Nordkorea gereist.Laut der Nachrichtenagentur Tass gab das Ministerium bekannt, dass eine vom stellvertretenden Minister Roman Kurynin geleitete Delegation am Montag in Pjöngjang eingetroffen sei. Sie sei vom Staatlichen Notfall- und Katastrophenausschuss Nordkoreas eingeladen worden.Die Delegation werde während des Besuchs Einrichtungen zur Katastrophenprävention und -bewältigung besichtigen. Auch werde die Kooperation bei der Ausbildung von Feuerwehr- und Rettungsexperten sowie in Wissenschaft und Technologie erörtert, hieß es.Kurynin sagte, man freue sich, dass die nordkoreanischen Kollegen an der Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie interessiert seien. Sein Ministerium habe viel Fachwissen angesammelt und sei bereit, es zu teilen.Nach weiteren Angaben hatten beide Behörden im vergangenen Jahr eine Absichtserklärung über die Verringerung der Gefahr von Naturkatastrophen unterzeichnet.