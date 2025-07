Erwerbstätigenzahl im Juni um 183.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Juni den vierten Monat in Folge um etwa 200.000 gestiegen.Im verarbeitenden Gewerbe und dem Baugewerbe ging es jedoch weiter abwärts.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch gab es im vergangenen Monat 29,09 Millionen Erwerbstätige ab 15 Jahren. Dies seien 183.000 Personen mehr als ein Jahr zuvor.Nachdem im Januar mit einem Zuwachs um 135.000 Personen wieder ein Plus verzeichnet worden war, blieb der Aufwärtstrend intakt.Jedoch schrumpfte die Beschäftigtenzahl im verarbeitenden Gewerbe im Juni den zwölften Monat in Folge, und zwar um 83.000 Personen.Auch im Baugewerbe kam es wegen des anhaltenden Abschwungs der Baukonjunktur zu einem Rückgang von 97.000 Personen. Der Abwärtstrend setzte sich den 14. Monat in Folge fort.Im Gesundheits- und Sozialwesen und bei professionellen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen gab es dagegen jeweils 216.000 und 102.000 mehr Erwerbstätige.Nach Altersgruppen gesehen wurde bei Menschen ab 60 Jahren (plus 348.000 Personen) und solchen in ihren Dreißigern (116.000) ein Anstieg verzeichnet. Bei Menschen in ihren Zwanzigern wurde dagegen ein drastischer Rückgang um 152.000 verbucht.Die Zahl der Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 29 Jahren ging um 173.000 zurück.