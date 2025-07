„Squid Game” Staffel 3 dritte Woche in Folge an Spitze der Netflix-Charts

Photo : YONHAP News

Die dritte Staffel von „Squid Game“ befindet sich die dritte Woche in Folge an der Spitze der Netflix-Charts der nicht-englischsprachigen Shows.Nach Angaben des Streamingdienstes verteidigte die finale Staffel der koreanischen Erfolgsserie in der vergangenen Woche (7. bis 13. Juli) mit 15,9 Millionen Views (97,4 Millionen Zuschauerstunden) ihre Spitzenposition.In der ersten und zweiten Woche nach dem Start hatte Squid Game Staffel 3 die Tabellen in allen 93 Ländern angeführt, in denen Netflix-Top-Ten-Listen ermittelt werden. In der dritten Woche lag sie in 65 Ländern weiter an der Spitze.Die in der Vorwoche meistgesehene Produktion auf Netflix in allen Kategorien war „KPop Demon Hunters“. Der Animationsfilm verbuchte in seiner vierten Woche nach dem Start 24,2 Millionen Views.