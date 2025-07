US-Version koreanischer Show “Physical: 100” geplant

Photo : YONHAP News

Die erfolgreiche koreanische Reality-Wettbewerbsshow „Physical: 100“ wird für das US-Publikum adaptiert.Netflix gab am Mittwoch bekannt, dass „Physical: 100 USA“ produziert werde.Bei der Show treten 100 Teilnehmer in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander an. Bei der Ermittlung des Siegers geht es um die Frage, was den besten Körper auszeichnet.In der US-Version sollen ebenfalls 100 Teilnehmer, darunter Athleten, Bodybuilder und Militärangehörige, zermürbende Wettkämpfe bestreiten.„Physical: 100“ hatte nach dem Start im Jahr 2023 als erste koreanische Unterhaltungsshow die Spitze der Netflix-Charts der nicht-englischsprachigen Shows erstürmt. Die im darauf folgenden Jahr veröffentlichte zweite Staffel „Physical: 100 - Underground“ hatte ebenfalls die Tabelle angeführt.Im Schlussquartal dieses Jahres wird „Physical: Asia“ veröffentlicht, darin werden die Teilnehmer für ihr Land antreten.