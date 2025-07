Erster Erholungswald in Seoul steht vor Eröffnung

Photo : YONHAP News

Der erste Erholungswald in Seoul wird diese Woche eröffnet.Nach Angaben der Stadtverwaltung ist am Donnerstag die formelle Eröffnung des Erholungswaldes „Surak Hue“ im Tal Dongmak-gol des Bergs Surak geplant.Der Erholungswald ist 9.800 Quadratmeter groß und besteht aus Unterkünften, Baumhäusern, einem Restaurant und einem Café. Auch mehrere Themengärten und Wanderwege gibt es dort.Es stehen 25 Zimmer zur Verfügung, die bis zu 82 Gäste aufnehmen können.Buchungen hierfür können am zehnten Tag jedes Monats auf der Waldausflüge-Website der Forstbehörde (www.foresttrip.go.kr) vorgenommen werden.Die Stadt Seoul will weitere Erholungskomplexe in Wäldern errichten. Bereits beschlossen wurde, dass am Berg Gwanak der zweite Erholungswald entsteht. Die Bauarbeiten sollen nach Angaben der Verwaltung im kommenden Jahr beginnen.