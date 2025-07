Gewerkschaftsdachverband KCTU ruft zu Generalstreik auf

Photo : YONHAP News

Der Gewerkschaftsdachverband Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) hat zu einem Generalstreik aufgerufen.Seine Mitglieder sind aufgerufen, am heutigen Mittwoch und am Samstag die Arbeit niederzulegen.Um 15 Uhr am Mittwoch wurde vor der Nationalversammlung auf Yeouido in Seoul eine Kundgebung begonnen. Auch in zwölf weiteren Orten kam es zu Kundgebungen.KCTU rechnete mit landesweit 40.000 Teilnehmern.Die Organisation fordert eine sofortige Überarbeitung von Artikel 2 und 3 des Gewerkschaftsgesetzes. Sie verlangt außerdem die vollständige Abschaffung arbeiterfeindlicher Maßnahmen, die von der Regierung des abgesetzten Präsidenten Yoon Suk Yeol beschlossen worden waren.Weitere Forderungen sind die Gewährleistung der Arbeitsgrundrechte der Arbeitnehmer in speziellen Beschäftigungsverhältnissen und der Plattformbeschäftigten sowie eine wirkliche Arbeitsreform für den Abbau von Ungleichheiten und Polarisierung.