Notfallstufe 2 wegen Starkregen in Gyeonggi und Chungcheong

Die Regierung hat wegen starker Regenfälle Notfallstufe 2 beschlossen.Für die Chungcheong-Region und Gebiete im Süden der Provinz Gyeonggi wurden Warnungen vor Starkregen in Kraft gesetzt.Nach Angaben des Innenministeriums wurde die Notfallstufe um 4 Uhr am Donnerstag um eine Stufe angehoben. Die Starkregen-Krisenstufe im vierstufigen System wurde gleichzeitig um eine Stufe angehoben wurde – von „Vorsicht“ (zweithöchste Stufe) auf „Warnung“.Das Ministerium wechselte in einen Notfallmodus, um mit voller Kraft auf die Situation reagieren zu können. Die Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Behörden wie Umweltministerium und Forstdienst wurde verstärkt.Der kommissarische Innenminister Kim Min-jae wies die Behörden an, die Bevölkerung in der Provinz Süd-Chungcheong per Warn-SMS nachdrücklich über die Sicherheitsrichtlinien zu informieren. Dort regnet es unter anderem in Seosan, Dangjin und Taean besonders stark.Die Bevölkerung wird demnach dazu aufgerufen, am frühen Morgen in Innenräumen zu bleiben und gefährliche Gebiete zu meiden.Kim ordnete außerdem eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Behörden sowie Polizei und Feuerwehr an. Sie sollten vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen treffen, sobald es Anzeichen für Gefahren wie Überschwemmungen gebe.