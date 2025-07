Nordkorea präsentiert Wrack eines „feindlichen Flugzeuges“

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat das Wrack eines nach eigenen Angaben feindlichen Flugzeuges präsentiert.Nordkorea will das Wrack im letzten Jahr aus dem Westmeer geborgen haben.Die Zeitung „Rodong Sinmun“ schrieb am Mittwoch, dass es seit kurzem im Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg in Pjöngjang ausgestellt werde. Es ziehe die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich.Dem Bericht zufolge handelt es sich um ein feindliches Flugzeug, das seit Juli 1950 im Koreakrieg eingesetzt und dank der Feuerkraft der Volksarmee abgeschossen worden sei. Nach über 70 Jahren sei es so heruntergekommen, dass die ursprüngliche Gestalt nicht mehr erkennbar sei.Es wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Kampfjet der US-Armee handelt, der im Koreakrieg eingesetzt wurde. Seine Enthüllung erfolgte vor dem Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg, der am 27. Juli 1953 geschlossen wurde. Es wird vermutet, dass Nordkorea mit der Ausstellung des Wracks die Feindseligkeit gegenüber den USA betonen will.