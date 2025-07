Südkorea gewinnt nach 20 Jahren wieder Fußball-Ostasienmeisterschaft der Frauen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erstmals seit 20 Jahren wieder die Fußball-Ostasienmeisterschaft der Frauen gewonnen.Bei der EAFF E-1 Football Championship der Frauen 2025 setzte sich Südkorea in seiner letzten Partie am Mittwoch in Suwon mit 2:0 gegen Taiwan durch.Sowohl Südkorea als auch China und Japan verbuchten fünf Punkte. Beim Torverhältnis im jeweiligen direkten Vergleich lag Südkorea jedoch mit drei Treffern vorn und wurde damit zum Sieger gekürt.Südkorea feierte damit den ersten Titelgewinn seit seinem Erfolg bei der ersten Veranstaltung im Jahr 2005. Zuletzt hatten entweder Nordkorea oder Japan den Titel geholt.Südkorea erhielt für den Turniersieg ein Preisgeld in Höhe von 70.000 Dollar.