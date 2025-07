Lees Sondergesandter trifft sich mit EU-Ratspräsident

Photo : YONHAP News

Eine Delegation des südkoreanischen Präsidenten hat sich in Brüssel mit führenden Vertretern der Europäischen Union getroffen.Die vom Sondergesandten Yoon Yeo-joon geleitete Abordnung kam am Dienstag (Ortszeit) mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, zusammen, wie das Außenministerium am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekanntgab. Sie habe ein Schreiben von Präsident Lee Jae Myung übermittelt, das eine Botschaft über die Stärkung der Beziehungen zwischen Südkorea und der EU enthalte.Die Delegation erläuterte die Bedeutung des Amtsantritts der neuen Regierung und der Wiederherstellung der Demokratie in Südkorea. Sie brachte auch die Entschlossenheit der Regierung für die Weiterentwicklung der strategischen Partnerschaft zum Ausdruck, die dieses Jahr das 15-jährige Bestehen feiert.Costa begrüßte, dass Südkorea seine politische Krise schnell überwunden und mit der Kraft der Bürger die Demokratie wiederhergestellt hat. Er äußerte die Hoffnung, dass Lee bald Brüssel besuchen und ein bilaterales Spitzentreffen stattfinden könne.Am Mittwoch traf die Delegation mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Christel Schaldemose, zusammen. Beide Seiten erörterten Maßnahmen zur Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen Südkorea und der EU.