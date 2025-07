Putin: Bau von Zufahrtsstraßen an Grenzen nach China und Russland denkbar

Photo : YONHAP News

Russland will laut Präsident Wladimir Putin den Bau von Zufahrtsstraßen zu seinen Grenzen mit Nordkorea und China erwägen.Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass machte Putin die entsprechende Äußerung in seiner Glückwunschbotschaft per Videoschaltung bei der Eröffnungsfeier eines neuen östlichen Abschnitts der Fernstraße M-12 am Mittwoch (Ortszeit).Man werde die Ostroute weiter ausbauen, sagte Putin. Die Fernstraße solle bis Tjumen verlängert und auch mit Sibirien und dem Fernen Osten verbunden werden, sagte Putin.Auch der Bau von Zufahrtsstraßen zu den Grenzen mit Kasachstan, der Mongolei, China und Nordkorea werde erwogen. Dies werde die Transportkapazitäten des Landes erheblich steigern, betonte er weiter.Die Route werde in die internationale Transportarchitektur eingebunden und zu einer wichtigen und wettbewerbsfähigen logistischen Verkehrsader werden, fuhr er fort.Die M-12 verband ursprünglich Moskau und Kasan, die Hauptstadt der Republik Tatarstan in Russland, miteinander.