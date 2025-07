Koreanische Autoexporte im Juni gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Autoexporte sind im Juni erstmals seit zwei Monaten wieder gestiegen.Nach Angaben des Industrieministeriums am Donnerstag wurde gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 2,3 Prozent auf 6,34 Milliarden Dollar verzeichnet. Damit sei außerdem ein Juni-Rekord aufgestellt worden.Die Ausfuhren von Elektrofahrzeugen wuchsen um 11,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 780 Millionen Dollar. Erstmals seit Januar letzten Jahres konnte damit wieder ein Zuwachs verzeichnet werden. Die gesamten Lieferungen von umweltfreundlichen Autos stiegen um 18,6 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar. Damit wurde den dritten Monat in Folge ein neuer Monatsrekord verbucht.Nach Regionen betrachtet, gingen die Lieferungen in die USA gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent zurück. Das Ministerium führte dies auf den schrumpfenden Absatz im US-Markt und die Zölle zurück.Die Exporte in die Europäische Union schnellten demgegenüber um 32,6 Prozent in die Höhe und betrugen 760 Millionen Dollar. Es ging damit den dritten Monat in Folge aufwärts. Unter anderem bei den Lieferungen nach Deutschland und in die Niederlande wurde ein starker Zuwachs verzeichnet.Die Ausfuhren von Autoteilen nahmen um 2,5 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar zu.