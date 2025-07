Präsident Lee betont Notwendigkeit von Verfassungsreform

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat zu Diskussionen für eine Verfassungsreform aufgerufen.Er hoffe, dass sich die Nationalversammlung tatkräftig für eine bürgerzentrierte Verfassungsreform engagieren werde, schrieb Lee am Donnerstag zum 77. Tag der Verfassung auf Facebook.So wie man je nach Jahreszeit die Kleidung wechsele, sei es an der Zeit, die Verfassung des Landes entsprechend der geänderten Realität neu zu ordnen und zu überarbeiten, erklärte er.Damit brachte Lee erstmals nach seinem Amtsantritt Anfang Juni eine Verfassungsänderung zur Sprache.Die heutige Zeit erfordere die Aufnahme der Demokratiebewegung von 1980 in die Präambel der Verfassung. Auch würden die Stärkung der Grundrechte des Volks, die Ausweitung der lokalen Autonomie und Dezentralisierung sowie Reformen der Machtorgane verlangt.Er werde als Präsident Bemühungen unternehmen, damit im Prozess der Diskussionen über eine Verfassungsreform der Wille des Volks ernsthaft berücksichtigt werde, fügte er hinzu.