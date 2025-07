Bericht: Öffentliche Renten sorgen für weniger Altersarmut in Südkorea

Photo : YONHAP News

Das öffentliche Rentensystem hat laut einem Bericht die Armutsquote bei den älteren Menschen in Südkorea in den letzten Jahren deutlich gesenkt.Ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht des Nationalen Rentenforschungsinstituts ergab, dass der Effekt der Armutsminderung durch die Renten von 2,4 Prozentpunkten im Jahr 2006 stark auf 14,9 Prozentpunkte im Jahr 2022 gestiegen ist. Gemessen wird, um wie viel Prozent die Armutsquote gesenkt wird, verglichen mit dem Fall, dass es keine öffentlichen Renten gäbe.Der Effekt einer Verbesserung des Gini-Koeffizients, ein Maß für die Ungleichverteilungen, stieg in dem Zeitraum von 3,5 Prozent auf 27 Prozent.Eine Analyse der Beiträge jeweiliger Einkommensquellen zur Verringerung der Altersarmut ergab, dass die öffentlichen Renten 2006 zu einer Senkung der Altersarmut um 1,2 Prozentpunkte beigetragen hatten. Sie wurden im Laufe der Zeit zum wichtigsten Sicherungsnetz, das 2022 die Altersarmut um 7,3 Prozentpunkte senkte.Währenddessen ging die Wirkung der privaten Unterstützung, wie finanzielle Hilfe durch Angehörige, auf die Armutsverringerung von 8,9 Prozentpunkten im Jahr 2006 auf 3,9 Prozentpunkte im Jahr 2022 zurück.Trotz der größer gewordenen Rolle der öffentlichen Renten lag Südkorea mit Stand 2022 bei der Altersarmut mit 43,2 Prozent weiterhin an der Spitze unter den Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).