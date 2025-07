Konsumgutscheine: Stadt Seoul unterstützt in mehreren Sprachen bei Beantragung

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul will ausländische Einwohner bei der Beantragung von Konsumgutscheinen mit einem mehrsprachigen Informationsangebot unterstützen.Das gab die Stadtverwaltung am Donnerstag bekannt.Die Regierung will allen Bürgern finanzielle Zuschüsse in Form von Konsumgutscheinen gewähren, um den Binnenkonsum anzukurbeln. Davon können auch viele ausländische Einwohner profitieren, sofern bestimmte Anforderungen erfüllt sind. Dies gilt zum Beispiel für Ausländer, die mit mindestens einem koreanischen Staatsbürger in einem Haushalt leben und Mitglied bei der nationalen Krankenversicherung sind.Von den aktuell etwa 450.000 ausländischen Einwohnern in Seoul haben rund 80.000 Personen oder 17,8 Prozent Anspruch auf den Konsumgutschein.Weil die Beantragung allein auf Koreanisch für manche von ihnen schwierig sein könnte, werden 18 Einrichtungen für ausländische Bewohner und 26 Familienzentren unter dem Dach der Stadtverwaltung Informationen in Fremdsprachen anbieten. Hierfür werden ab dem 21. Juli, dem ersten Tag der Entgegennahme von Anträgen, Mitarbeiter für mehrere Sprachen im Callcenter Auskunft geben.Das Seoul-Zentrum für ausländische Einwohner wird On- und Offline-Beratungen in sieben Sprachen, darunter Englisch, anbieten.