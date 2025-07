Vielerorts Warnungen vor Hochwasser

Photo : YONHAP News

In Südkorea gelten aufgrund der starken Regenfälle seit Mittwochabend vielerorts Hochwasserwarnungen.Mit Stand 14 Uhr am Donnerstag gelten Hochwasserwarnungen für zehn kleine Flüsse im Gebiet des Flusses Geum (Geumgang) in der Region Chungcheong.Für zwölf Orte in Chungcheong, Gyeonggi und Gwangju wurden Hinweise zu Hochwasser herausgegeben.Für vier kleinere Wasserläufe im Gebiet des Flusses Geum wurde zudem eine Krisenwarnung der höchsten Stufe wegen des Wasserstandes herausgegeben.Das Umweltministerium machte die Einwohner in den von der höchsten Warnstufe betroffenen Orten auf die Gefahr von Überschwemmungen aufmerksam. Sie sollten sich für den Fall einer Evakuierung auf Anweisung der lokalen Verwaltung bereithalten.