Nordkorea lässt zunächst keine Ausländer mehr ins Touristengebiet Wonsan Kalma

Photo : YONHAP News

Nordkorea erlaubt vorübergehend keine ausländischen Besucher in seinem neuen Touristengebiet Wonsan Kalma an der Ostküste.Dort würden vorübergehend keine ausländischen Touristen mehr aufgenommen, hieß es in einer Mitteilung auf der von der nordkoreanischen Tourismusbehörde betriebenen Website DPR Korea Tour am Freitag. Weiteren Angaben zufolge wurde der Urlaubsort am 1. Juli eröffnet.Nordkorea hatte laut Berichten bereits ausländische Touristen in das Gebiet gelassen. Der plötzliche Kurswechsel wurde nicht begründet.Der britische Sender BBC hatte am 12. Juli berichtet, dass russische Touristen als erste Ausländer in das Touristengebiet gereist seien. Laut einem russischen Reisebüro sind auch im August zwei Touren dorthin geplant.Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte vom 11. bis 13. Juli in Begleitung von russischen Reportern Wonsan besucht. Er hatte sich mit Machthaber Kim Jong-un getroffen und touristische Anlagen besichtigt.BBC zufolge kostet eine einwöchige Reise nach Nordkorea, einschließlich eines dreitägigen Aufenthalts im Touristengebiet Wonsan Kalma, etwa 1.800 Dollar. Dies sind etwa 60 Prozent mehr als das durchschnittliche Monatsgehalt in Russland.