Bericht über Nordkoreas Sanktionsverstöße – USA nehmen diese ernst

Photo : YONHAP News

Ein internationales Gremium zur Überwachung der Nordkorea-Sanktionen hat seinen aktuellen Bericht vorgestellt.Die UN-Mitglieder wurden am Donnerstag am UN-Hauptsitz in New York über die Ergebnisse informiert.Das für die Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen gebildete Multilaterale Sanktionsüberwachungsteam (MSMT) rief zur Beteiligung an Bemühungen um Frieden und Sicherheit in der Welt auf, damit gegen fortgesetzte Sanktionsverletzungen vorgegangen werden kann.Das Team war von elf Ländern gebildet worden, darunter Südkorea und die USA.Zu der Veranstaltung kamen Vertreter von über 40 UN-Mitgliedsländern. Dabei wurde über nordkoreanische Verstöße gegen Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrats berichtet. Genannt wurden Waffenlieferungen zwischen Nordkorea und Russland.Ein hoher US-Beamter betonte dabei, die Trump-Regierung nehme so wie ihre Vorgängerregierungen Verstöße Nordkoreas gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats sehr ernst.Zu einem möglichen Dialog mit Nordkorea hieß es, Präsident Trump habe seine Absicht eines Engagements gegenüber Nordkorea sehr deutlich und öffentlich bekannt gemacht. Nordkorea habe sehr ausgefeilte Waffenprogramme entwickelt. Seine Menschen litten jedoch ständig (aufgrund der Sanktionen). In diesem Punkt gebe es einen Anlass für Nordkorea, auf das Angebot für Gespräche mit den USA einzugehen.