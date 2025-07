Erste Übung für Verteidigung Dokdos seit Amtsantritt von Präsident Lee

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat erstmals seit dem Amtsantritt von Präsident Lee Jae Myung seine regelmäßige Übung zur Verteidigung von Dokdo abgehalten.Laut einem Militärvertreter hielten die Marine und die Küstenwache die Übung am Donnerstag in einem ähnlichen Umfang wie in den Vorjahren ab. Mit der regelmäßigen Übung sollten das eigene Hoheitsgebiet und das Vermögen der Bürger geschützt werden, sagte er.Die Übung findet jährlich zweimal in der Umgebung von Dokdo statt und wird als „Übung zur Verteidigung des Territoriums im Ostmeer“ bezeichnet.Das gestrige Manöver fand wie zur Zeit der Vorgängerregierung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es kamen Kriegsschiffe der Marine und der Küstenwache zum Einsatz, jedoch keine Flugzeuge der Luftwaffe und Marine. Auch eine Landungsübung von Marineinfanteristen gab es nicht.Die japanische Regierung protestierte auch diesmal gegen die Übung. Dem Außenministerium in Tokio zufolge erhob dessen Generaldirektor für asiatische und ozeanische Angelegenheiten, Masaaki Kanai, beim Gesandten der südkoreanischen Botschaft in Japan, Kim Jang-hyun, Protest. Der stellvertretende Missionschef der japanischen Botschaft in Seoul, Taisuke Mibae, habe beim Generaldirektor für asiatisch-pazifische Angelegenheiten im südkoreanischen Außenministerium, Kim Sang-hoon, protestiert.Japan argumentierte, dass Dokdo aufgrund historischer Fakten und auch völkerrechtlich eindeutig zu Japan gehöre. Daher sei die Übung keinesfalls akzeptabel und sehr bedauerlich.