Fünf K-Pop-Alben im ersten Halbjahr unter zehn meistverkauften CD-Alben in USA

Die Hälfte der zehn meistverkauften physischen Tonträger in den USA im ersten Halbjahr sind Alben von K-Pop-Gruppen gewesen.Laut dem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Halbjahresbericht des US-Chartermittlers Luminate landete „合 (HOP)“ von Stray Kids mit 149.000 verkauften Kopien auf Platz zwei.„DESIRE : UNLEASH” von Enhypen erreichte mit 145.000 verkauften Kopien den dritten Platz. Auf Platz vier folgte „GOLDEN HOUR : Part.3” von Ateez, das 116.000 Mal verkauft wurde.„HAPPY BURSTDAY” von Seventeen belegte mit 79.000 abgesetzten Kopien den siebten Platz, „HOT“ von Le Sserafim mit 73.000 den neunten Platz.In der Liste der weltweit meistgestreamten Songs „Global Top Ten Songs“ in der ersten Jahreshälfte landete „APT.“ von Rosé, Mitglied von Blackpink, und Bruno Mars mit 1,624 Milliarden Streamings auf Platz zwei.