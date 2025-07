Regierung sieht trotz Abwärtsdruck auf die Wirtschaft positive Anzeichen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung sieht weiterhin Abwärtsdruck auf die heimische Wirtschaft, verweist jedoch auf Lichtblicke bei der Verbraucherstimmung.Zu dieser Einschätzung kommt das Finanzministerium in seinem am Freitag veröffentlichten Konjunkturbericht „Green Book“ für Juli. Demnach verzögert sich die Erholung der Binnennachfrage, während die Beschäftigungsprobleme anhalten und die Exporte durch US-Zölle gebremst werden könnten.Die Industrieproduktion sank im Mai gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent; das Verarbeitende Gewerbe schrumpfte um 2,9 Prozent, die Bauwirtschaft um 3,9 Prozent.Der Einzelhandelsumsatz verharrte auf dem Niveau des Vormonats, die Anlageninvestitionen sanken um 4,7 Prozent und die Bauinvestitionen um 3,9 Prozent.Dagegen legten die Ausfuhren im Juni dank der Erholung des Halbleitersektors und vorgezogener Bestellungen noch vor dem Zollstichtag am 1. August um 4,3 Prozent zu.Ermutigend wirkt vor allem das Konsumklima: Der Index CCSI stieg im Juni gegenüber dem Vormonat um 6,9 Punkte auf 108,7.Die Regierung will den Nachtragshaushalt von 31,8 Billionen Won (22,8 Milliarden Dollar) zügig ausführen. Ab Montag werden zudem Konsumgutscheine ausgegeben, um die Binnenkonjunktur zusätzlich zu beleben.