Regierungspartei will Körperschaftssteuer wieder auf 25 Prozent anheben

Photo : YONHAP News

Die Demokratische Partei (DP) hat sich faktisch auf eine Anhebung der Körperschaftssteuer festgelegt.Damit soll die im Jahr 2022 von der früheren Regierung Yoon Suk Yeol vorgenommene Senkung rückgängig gemacht und der frühere Satz von 25 Prozent eingeführt werden.Ein einflussreicher DP-Vertreter sagte laut der Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag, die Einnahmesituation des Staates sei ernst. Die Partei wolle die Rückkehr zu 25 Prozent deshalb in den für diesen Monat erwarteten Regierungsentwurf zur jährlichen Steuerreform aufnehmen und das Vorhaben in der laufenden regulären Sitzungsperiode verabschieden.Hinter der Kehrtwende steht die Sorge, dass die seit drei Jahren anhaltenden Steuermindereinnahmen die Staatsfinanzen belasten und zentrale Regierungsprogramme gefährden könnten.Die Regierung Yoon hatte im ersten Amtsjahr 2022 den Höchstsatz der Körperschaftssteuer von 25 auf 24 Prozent gesenkt.