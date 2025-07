Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse Kospi hat am Freitag 0,13 Prozent auf 3.188,07 Zähler verloren.Die Anleger blieben nach den jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump vorsichtig, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Trump hatte zuletzt wichtige Handelspartner darüber informiert, dass die neuen Zölle am 1. August in Kraft treten, solange diese keine besseren Angebote unterbreiten würden.