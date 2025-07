Nationaler Sicherheitsberater reist erneut in die USA

Photo : YONHAP News

Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Wi Sung-lac ist am Sonntag kurzfristig erneut nach Washington aufgebrochen.Ein Vertreter des Regierungslagers bestätigte am selben Tag Wis Abreise.Wi hatte bereits vom 6. bis 9. Juli die USA besucht und sich mit Außenminister Marco Rubio getroffen, der zugleich nationaler Sicherheitsberater ist.Hinter seinem zweiten USA-Besuch nur elf Tage nach der Rückkehr wird die Absicht vermutet, dass Wi durch Treffen mit hochrangigen US-Kollegen die Zollverhandlungen noch einmal in Schwung bringen will. Bis zur neuen Zollfrist am 1. August verbleiben weniger als zwei Wochen.Es wird erwartet, dass Wi erneut mit Rubio zusammentreffen wird. Voraussichtlich werden nicht nur tarifäre und nichttarifäre Handelshemmnisse, sondern auch anstehende Angelegenheiten zu sämtlichen Bereichen der Allianz auf den Verhandlungstisch kommen.