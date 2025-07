Badminton: An Se-young gewinnt Japan Open

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Badmintonspielerin An Se-young hat einen weiteren Titelgewinn gefeiert.Bei den Japan Open 2025 in Tokio siegte die Weltranglistenerste im Finale im Dameneinzel am Sonntag mit 2:0 gegen die Chinesin Wang Zhiyi.Auch bei den Indonesia Open im Juni hatte sich An im Finale gegen Wang durchgesetzt und den Titel gewonnen.Beim Turnier in Japan gewann die Südkoreanerin alle Spiele mit 2:0-Sätzen.Es ist ihr sechster Titelgewinn der Saison. Zuvor hatte sie die Malaysia Open, die India Open, das Orléans Masters, die All England Open Badminton Championships und die Indonesia Open gewonnen.