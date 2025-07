Ausfuhren vom 1. bis 20. Juli um 2,2 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in den ersten 20 Tagen dieses Monats einen Exportrückgang verbucht.Nach Angaben der Zollbehörde am Montag beliefen sich die Ausfuhren im Zeitraum vom 1. bis 20. Juli auf 36,1 Milliarden Dollar. Dies seien 2,2 Prozent weniger verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.Unter Berücksichtigung der Anzahl der Werktage stieg das tägliche durchschnittliche Exportvolumen um 4,1 Prozent auf 2,33 Milliarden Dollar. In dem Zeitraum wurde einen Tag weniger als im Vorjahr gearbeitet.Die Ausfuhren im bisherigen Jahresverlauf sanken um 0,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 370,7 Milliarden Dollar.Die Halbleiterlieferungen wuchsen in den ersten 20 Tagen dieses Monats gegenüber dem Vorjahr um 16,5 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar. Bei Personenkraftwagen wurde ein Zuwachs von 3,9 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar verbucht.Unter den wichtigsten Absatzmärkten gingen die Lieferungen in die USA um 2,1 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar zurück. Die Ausfuhren nach China gingen um 5,9 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar zurück.In dem Zeitraum schrumpften die Einfuhren gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Prozent auf 35,6 Milliarden Dollar. In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss von 500 Millionen Dollar verzeichnet.