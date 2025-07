Anträge für Konsumgutscheine werden seit heute entgegengenommen

Photo : KBS News

Die Südkoreaner können seit dem heutigen Montag finanzielle Zuschüsse in Form von Konsumgutscheinen beantragen.Die Regierung Lee startete ihr erstes Programm zur Verteilung von Konsumgutscheinen, um den Verbrauch anzukurbeln und eine Verbesserung der finanziellen Situation der Bürger herbeizuführen.Wie das Innenministerium am Sonntag bekannt gab, würden Anträge ab 9 Uhr am Montag on- und offline entgegengenommen.Alle Bürger haben Anspruch auf eine erste Zahlung von 150.000 Won (107 Dollar). Die Angehörigen von Haushalten mit geringen Einkommen und Alleinerziehende bekommen 300.000 Won. Den Empfängern von Grundsicherung werden 400.000 Won gewährt.Die Einwohner außerhalb der Hauptstadtregion (Seoul, Incheon und Gyeonggi) erhalten zusätzlich 30.000 Won. Die Bewohner der von einem Bevölkerungsrückgang bedrohten ländlichen Gebiete und Fischereigebiete bekommen zusätzlich 50.000 Won.Die Gutscheine werden am Tag nach der Beantragung ausgestellt. Sie können in Läden lokaler Kleinunternehmer verwendet werden, deren Jahresumsatz höchstens drei Milliarden Won (2,1 Millionen Dollar) beträgt.Die Regierung mahnte zur Vorsicht, damit Konsumgutscheine nicht entgegen ihrem Zweck für den Kauf teurer Produkte verwendet werden.