Nordkorea tritt Weltverband für Baseball und Softball bei

Photo : YONHAP News

Nordkorea ist der World Baseball Softball Confederation (WBSC) beigetreten.Das gab der Weltverband für Baseball und Softball am Freitag (Ortszeit) auf seiner Website bekannt.Ihr Vorstand habe auf einer virtuellen Sitzung am Mittwoch wichtige Entscheidungen getroffen, um die spannende Entwicklung des internationalen Baseballs und Softballs fortzusetzen. Unter anderem seien der Baseballverband Nordkoreas und der Baseball- und Softballverband Luxemburgs als neue WBSC-Mitglieder aufgenommen worden, hieß es.Die neuen Mitgliedschaften müssen laut der Mitteilung auf dem 6. WBSC-Kongress im Oktober in Thailand endgültig bestätigt werden.Seit seiner Teilnahme an der Asiatischen Baseballmeisterschaft 1993 in Australien hat Nordkorea an keinem weiteren internationalen Baseballturnier teilgenommen. Das Land soll im Softball wettbewerbsfähiger als im Baseball sein.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete unterdessen am Sonntag, dass eine WBSC-Delegation unter Leitung ihres Präsidenten Riccardo Fraccari am Samstag zu einem Besuch in Nordkorea eingetroffen sei. Die Abordnung sei vom Vizesportminister Pak Chon-jong auf dem Internationalen Flughafen Pjöngjang empfangen worden.