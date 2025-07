Südkorea nimmt an US-geführter multinationaler Cyberübung teil

Photo : Yonhap News / NIS

Das südkoreanische Kommando für Cyberoperationen nimmt an der internationalen Cyberübung „Cyber Flag“ teil.Die vom US-Cyberkommando veranstaltete Übung findet vom 21. bis 25. Juli im US-Bundesstaat Virginia statt.Sieben Angehörige des südkoreanischen Kommandos nehmen daran teil, um verschiedene Verfahren von Operationen bis hin zur Abwehr von Cyberangriffen zu erlernen. Auch wird es einen Austausch von Bedrohungsinformationen unter den Teilnehmerstaaten geben.Die Übung veranstalten die USA jährlich seit 2011, um die Partnerschaft der Geheimdienstallianz „Five Eyes“ mit Verbündeten und befreundeten Ländern zu stärken. Zu den „Five Eyes“ gehören außerdem Australien, Kanada, Neuseeland und Großbritannien.Das Verteidigungsministerium in Seoul kündigte an, dass Südkorea die Cyberkooperation mit den USA fortentwickeln werde, und zwar auch durch die bilaterale Cyberübung der Cyberkommandos beider Länder sowie einen Personen- und Technologieaustausch.