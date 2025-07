Blackpink führen zum zweiten Mal globale Wochencharts von Spotify an

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe Blackpink hat zum zweiten Mal die wöchentlichen Charts der Audio-Streamingplattform Spotify erobert.Nach Angaben ihrer Agentur am Samstag gelangte ihr neuer Song „Jump“ an die Spitze der am 17. Juli veröffentlichten wöchentlichen Charts von Top Songs weltweit von Spotify.Dies gelang der vierköpfigen Girlgroup als bisher einziger K-Pop-Gruppe zum zweiten Mal. Sie hatte zuvor mit „Shut Down“ aus dem 2022 veröffentlichten zweiten Studioalbum „Born Pink“ erstmals die Wochencharts von Spotify erobert.Seit der Veröffentlichung am 11. Juli wurde „Jump“ innerhalb einer Woche rund 44,76 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. In den täglichen globalen Spotify-Charts lag das Lied vom 12. bis 17. Juli sechs Tage in Folge an der Spitze.„Jump“ führte auch die iTunes Top Song Charts in 61 Ländern an. Das Musikvideo zu dem Lied führte seit der Veröffentlichung den siebten Tag in Folge die täglichen globalen Charts der beliebten Musikvideos auf YouTube an.