Präsident Lee entsendet Sondergesandte nach Kanada und Malaysia

Präsident Lee Jae Myung entsendet diese Woche Sondergesandte nach Kanada und Malaysia.Die Delegation für Kanada werde vom Abgeordneten Kim Byung-joo von der Demokratischen Partei geleitet, teilte die präsidiale Sprecherin Kang Yu-jung am Sonntag mit. Die Leitung der Abordnung für Malaysia übernehme der ehemalige Minister für Ozeane und Fischerei, Kim Young-choon. Sie würden ein persönliches Schreiben übermitteln, das eine Botschaft des Präsidenten über den Ausbau der Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen enthält.Die Delegation für Kanada werde den Willen der Regierung übermitteln, die bilaterale umfassende strategische Partnerschaft auf die nächste Stufe zu heben. Dabei solle die Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Verteidigungsindustrie sowie Energie im Mittelpunkt stehen. Sie wolle sich mit kanadischen Kollegen über konkrete Kooperationsmaßnahmen austauschen, erklärte die Sprecherin.Die Delegation für Malaysia werde den Willen der Regierung für eine weitere Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen beiden Ländern übermitteln. Auch solle es eine breite Diskussion über Maßnahmen zum Kooperationsausbau in den Bereichen Handel und Investitionen, grüne Transformation, Digitales und Verteidigungsindustrie geben. Mit Malaysia, das dieses Jahr den Vorsitz des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN innehabe, wolle die Abordnung außerdem Maßnahmen für eine stärkere Kooperation zwischen Südkorea und ASEAN besprechen, hieß es weiter.Letzte Woche waren die Delegationen der Sondergesandten für die Europäische Union, Frankreich, Großbritannien und Indien aufgebrochen.