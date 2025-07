Südkoreas Geheimdienst stoppt offenbar Radio- und Fernsehsendungen für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkoreas Geheimdienst NIS hat Berichten zufolge in diesem Monat seine an Nordkorea gerichteten Radio- und Fernsehsendungen eingestellt.Das teilte der Präsident von Unification Media Group, einem südkoreanischen privaten Radiosender für Menschen in Nordkorea, Lee Kwang-baek, am Montag mit. Die seit Jahrzehnten auf Nordkorea ausgerichteten Radiokanäle des NIS hätten in diesem Monat ihre Ausstrahlung der Reihe nach eingestellt, sagte er in einem Telefonat mit einer Medienanstalt.Der Chef des in Südkorea ansässigen Radiosenders North Korea Reform Radio, Kim Seung-chul, äußerte sich ähnlich. Die Radiosender des NIS, darunter der seit den 1980er Jahren betriebene Sender Voice of the People oder der ältere Kanal Echo of Hope strahlten keine Sendungen mehr aus, erklärte er.Wie verlautete, habe der Geheimdienst neulich auch seine Fernsehsendungen für Menschen in Nordkorea gestoppt.Die Behörde lehnte jedoch eine Bestätigung darüber ab, ob sie tatsächlich zu dieser Maßnahme gegriffen hat.In den Sendungen des NIS wurden vor allem die Vorteile der südkoreanischen Gesellschaft hervorgehoben und negative Informationen über das nordkoreanische Regime weitergegeben. Die Einstellung der Ausstrahlungen wird als versöhnliche Geste gegenüber Nordkorea verstanden, um einen Spannungsabbau auf der koreanischen Halbinsel herbeiführen zu können.Die Regierung Lee Jae Myung hatte nach dem Amtsantritt privaten Organisationen davon abgeraten, Propaganda-Flugblätter über die Grenze nach Nordkorea zu schicken. Auch hatte sie die Beschallung an der Grenze gestoppt.